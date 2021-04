È morto in maniera tragica dopo tre giorni di agonia a seguito di una caduta da un ponteggio su cui stava lavorando. La sua generosità però, e quella dei familiari che hanno dato l’assenso alla donazione degli organi, salverà tre vite. Ieri infatti all’ospedale San Francesco di Nuoro è stato eseguito l’espianto degli organi dal corpo di Mario Sini, l’uomo di 66 anni vittima di un incidente mortale sul lavoro avvenuto nei giorni scorsi nel quartiere di Funtana Buddia.

Secondo quanto riporta La Nuova Sardegna, il fegato e i reni di Mario Sini salverannno la vita a tre persone in attesa di trapianto in Sardegna e in Sicilia.

Foto generica