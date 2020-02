È sempre più fitto il mistero sulla scomparsa dei due fratelli di Dolianova, sud Sardegna, Massimiliano Mirabello, di 35 anni, e Davide, di 40, usciti di casa domenica pomeriggio senza fare più ritorno. Ieri sera la Volkswagen Polo a bordo della quale i due si erano allontanati è stata ritrovata bruciata non troppo distante dall’abitazione, in aperta campagna, dove vivevano i due fratelli. Sempre vicino alla casa è stato trovato anche un maglione e tracce di sangue.

Il sostituto procuratore del tribunale di Cagliari, Gaetano Porcu, che coordina le indagini dei carabinieri della Compagnia di Dolianova, ha aperto un fascicolo sulla scomparsa, ma non si può escludere che già nelle prossime ore l’ipotesi diventi quella di omicidio: un passaggio obbligato per consentire gli accertamenti tecnici da eseguire su quanto resta dell’automobile bruciata e sulle tracce di sangue trovate in strada per stabilire se sia umano o animale. Gli investigatori e gli inquirenti mantengono la massima riservatezza su tutta la vicenda.