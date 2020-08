Ha colpito anche la Sardegna il lutto per la morte di Viviana Parisi, dj di 43 anni scomparsa nel Messinese assieme al figlio di 4 anni, dopo un incidente automobilistico, e trovata senza vita sabato sera. Secondo quanto riporta La Nuova Sardegna infatti, la donna era originaria dell’Oristanese da parte della madre che era nata a Cuglieri dove ancora vivono alcuni parenti. Il legame tra Viviana Parisi e la Sardegna, nonostante lei fosse nata a Torino e vivesse in Sicilia, non si era mai interrotto: in diverse occasioni aveva visitato l’Isola per lavoro, Gallura e Costa Smeralda in particolare, e in passato era tornata a Cuglieri per trascorrere alcuni giorni di vacanza.

Ora proseguono le ricerche del figlio Gioele. Vigili del fuoco e personale della Protezione civile battono la zona dove è stato trovato il cadavere della madre. Intanto, in attesa dell’esito dell’autopsia disposta sul corpo della donna, gli investigatori cercano di ricostruire le ultime ore di vita della vittima.