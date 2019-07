Due turisti tedeschi di 16 e 17 anni sono stati denunciati al Tribunale dei minori per furto aggravato: nelle notte, in un negozio di Siniscola, hanno rubato alcolici e portato via alcune banconote che era nella cassa e un telefono. A rintracciarli sono stati i carabinieri della stazione di Santa Lucia, grazie alle telecamere di videosorveglianza. I due ragazzi sono in Sardegna per le vacanze. La refurtiva è stata recuperata.