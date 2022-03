Devasta stanza di hotel e minaccia cameriere con la pistola: arrestato ad Alghero

Ha distrutto la stanza dell’hotel dove soggiornava ad Alghero e ha minacciato con una pistola l’inserviente intervenuto per fermarlo. Un 29enne è stato arrestato dalla polizia di Alghero con le accuse di detenzione di arma clandestina, ricettazione, porto d’armi abusivo e minaccia aggravata. Gli agenti arrivati sul posto dopo avere calmato il giovane lo hanno perquisito trovandolo in possesso di due pistole di cui una autentica e una “a salve” ma alterata in modo da renderla offensiva.

Da ulteriori accertamenti è risultato che una delle pistole era stata rubata nel 2016. Lo stesso 29enne due giorni prima dell’arresto era già stato denunciato per danneggiamento aggravato, detenzione di materiale esplodente e getto di cose pericolose, avendo fatto scoppiare un grosso petardo e danneggiando il muretto di recinzione di una casa.