Denaro sporco dalla Puglia alla Costa Smeralda, sequestrato un hotel da 1,7 milioni di euro

Una struttura ricettiva della Costa Smeralda, valutata in 1,7 milioni di euro, è stata messa sotto sequestro su ordine della Procura di Bari. Nell’inchiesta sono indagate quattro persone con l’accusa di riciclaggio.

Stando agli accertamenti fatti dalla Guardia di Finanza, attraverso “un articolato sistema di gestione, riconducibile a una pluralità di soggetti, veniva celata celare la delittuosa acquisizione del complesso alberghiero”. In particolare gli investigatori ritengono che i quattro indagati, in concorso tra loro, hanno portato avanti trasferimenti di proprietà “illeciti e fittizi”, anche utilizzando società appositamente costituite e con sede all’estero”. La struttura in questione – di cui non è stato diffuso il nome né la località in cui si trova, sarebbe dunque stata acquisita cdol solo obiettivo di ‘lavare’ denaro sporco.