Numerosi gli interventi dei vigili del fuoco per i danni causati dal forte vento da ieri ha colpito la città di Cagliari, l’hinterland e i paesi limitrofi. La sala operativa 115 ha ricevuto richieste sino a tardi. Nel corso della nottata sono stati 40 gli interventi svolti, e ancora una cinquantina risultavano in coda.

A Quartu Sant’Elena, in via Menotti, c’è stato il crollo di una canna fumaria dal secondo piano di un tetto che ha danneggiato un’autovettura e causato danni nel tetto della struttura: fortunatamente non ha coinvolto persone o altri veicoli che transitavano al momento. In località Pitze Serra è crollato un piccolo traliccio in tensione con delle antenne.

Numerosi gli interventi a Quartu, Monserrato, Quartucciu, Assemini e in aree limitrofe a Cagliari per la messa in sicurezza di cartelloni, pali, alberi caduti su auto, e per la messa in sicurezza di tetti vetrate e finestre.