Il 29 ottobre avevano spaccato i gradini in calcere della nuova piazza a Sarroch, davanti alla biblioteca comunale e all’ex scuola Siotto. Ieri l’autore del daneggiamento ha contattato il sindaco, si è scusato e ha assicurato che pagherà i danni di tasca propria. Lo ha scritto su Facebook il sindaco Tore Mattana che nei giorni scorsi aveva pubblicato anche le foto coi gradini rotti parlando di “gesto inqualificabile e e vergognoso, ad opera di vandali che dimostrano di non avere alcun rispetto del patrimonio comunale”. Il primo cittadino aveva spiegato che l’amministrazione si stava attivando per “segnalare i fatti all’autorità giudiziaria e individuarare i responsabili, anche attraverso l’ausilio delle telecamere”.

Passati quattro giorni, col sindaco che non ha fatto nemmeno in tempo a presentare la denuncia, ecco che è spuntato il responsabile. Una persona sola, su cui Mattana mantiene l’anonimato. Si legge nel post di ieri: “Si è presentato in Municipio volontariamente il responsabile del danneggiamento alla piazza antistante l’ex scuola Siotto. Si è mostrato fortemente pentito per l’inqualificabile gesto commesso e si è scusato con l’amministrazione e con la cittadinanza dichiarando di essere pronto a risarcire tutti danni arrecati ed al pagamento della sanzione pecuniaria”. Il primo cittadino ha scritto ancora: “Abbiamo fatto presente al responsabile, che si è ravveduto, la gravità dell’azione e l’importanza del rispetto del patrimonio pubblico che appartiene a tutti i cittadini. Gli abbiamo chiesto inoltre di impegnarsi in lavori di pubblica utilità a servizio del Comune proprio per il miglioramento del patrimonio pubblico e del decoro urbano. Ci auguriamo – ha concluso Mattana – che tali episodi, che ledono l’immagine di una comunità civile e laboriosa, non abbiano a ripetersi e la vicenda sia da esempio per accrescere il senso civico”.