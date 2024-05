Dalle spiagge di Sassari a Sant’Antioco: la Sardegna conquista 15 bandiere blu

Con 15 Bandiere Blu confermate, la Sardegna mantiene il suo posto nella top ten nazionale: è in quinta posizione, dopo Liguria (prima) Puglia (seconda), Toscana, Campania e Calabria (tutte e tre in terza posizione) e Marche. Il vessillo blu sventolerà a Quartu Sant’Elena, in provincia di Cagliari, premiata con la spiaggia di Mari Pintau. E ancora a Sant’Antioco (due spiagge), fino ai litorali di Tortolì e Bari Sardo, in provincia di Nuoro. Premiata anche la spiaggia di Torregrande a Oristano. Fa incetta di Bandiere Blu la provincia di Sassari: Castelsardo, Sorso, Santa Teresa Gallura, Aglientu, Trinità d’Agultu e Vignola, Palau, Budoni, le località che ottengono il vessillo. Dulcis in fundo La Maddalena, infine Badesi, in provincia di Olbia-Tempio.

Ecco le spiagge premiate: Badesi (di Li Junchi, Li Mindi, Baia delle Mimose-Pirotto Li Frati, Lu Poltu Biancu); Castelsardo (Sacro Cuore / Ampurias, Madonnina / Stella Maris, Ex Palazzo Americani); Sorso (Spiaggia della Marina, Marina di Sorso); Sassari (Porto Ferro, Porto Palmas, Platamona Rotonda); Santa Teresa Gallura (Rena Ponente Capo Testa, Rena Bianca, Zia Culumba Capo Testa, Rena di Levante, La Taltana – Santa Reparata, Conca Verde); Aglientu (Vignola Mare, Rena Majore, Lu Chiscinagghju); Trinità d’Agultu e Vignola (La Marinedda, Cala Sarraina, Spiaggia Lunga Isola Rossa);

La Maddalena con Tegge, Monti D’a Rena, Bassa Trinità, Porto Lungo, Spalmatore, Caprera Relitto, Caprera Due Mari; Palau (Palau Vecchio, Isolotto) Budoni (Baia di Budoni). Oristano con Torregrande; Tortolì (Lido di Cea, Lido di Orrì, Muxì Il Golfetto, Orrì Foxilioni, Ponente, Porto Frailis, San Gemiliano; Bari Sardo con Bucca ‘e Strumpu/Torre di Barì/ Sa Marina. Quartu Sant’Elena con Mare Pintau (foto); Sant’Antioco con Maladroxia/Coa Cuaddus.