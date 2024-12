Dal mondo bohémien della Grande Jatte ai mercatini dell’artigianato: tutti gli appuntamenti del fine settimana

di Alessandra Piredda

Un tuffo nel mondo bohémien in compagnia della Grande Jatte con l’edizione natalizia che celebra Giacomo Puccini, domenica 8 dicembre (dalle 11), nella cornice della Passeggiata Coperta di Cagliari. E’ uno degli appuntamenti per vivere esperienze di condivisione e socializzazione in questo speciale weekend dell’Immacolata in Sardegna.

Momenti di gioco per grandi e piccini sempre in centro a Cagliari con il pianoforte libero in Piazza Yenne. Altra novità a disposizione è la scacchiera gigante, uno fra i giochi più popolari al mondo. Imperdibile la passeggiata dedicata allo shopping tra le innumerevoli casette in legno dei Mercatini tradizionali (all’ottava edizione). Presenti dal 1 dicembre al 7 gennaio gli artigiani provenienti dalla Sardegna, Puglia, Campania, Sicilia, Argentina e Tunisia rinnovano la propria presenza tra Piazza Yenne e Corso Vittorio Emanuele II dalle 10 alle 21 con una grande esposizione di prodotti. Le vie del centro si illumineranno anche grazie agli artisti di strada (con spettacoli itineranti) e ai cori natalizi per rendere ancora più magica l’atmosfera.

Al Lazzaretto, invece sabato e domenica il Creative Corner Market, con due piani di esposizioni delle opere fatte a mano.

Lodine e Ovodda ospiteranno Sonala Folk, venerdì 6 e sabato 7 dicembre con un festival dedicato alla musica tradizionale sarda che unisce tradizione e sperimentazione. Organizzato dall’Associazione musicale Sonàla, l’evento celebra la ricchezza culturale della Sardegna con protagonisti come Paolo Angeli e Marc Ribot, artisti di fama internazionale.

Elmas in festa con una due giorni di eventi dedicati ad attività ludiche, mercatini e che terminerà domenica 8 dicembre con la premiazione del Concorso Letterario Nazionale Premio Laguna, alla sua 31esima edizione. Ospiti della serata il chitarrista Pino Montalbano e la cantante Erica Loi. Le letture sceniche saranno affidate alle Lucide, della compagnia teatrale LucidoSottile.

Sonorità esotiche in compagnia della pianista, cantante e compositrice cubano-canadese Glenda del E che si esibirà al Teatro Massimo sabato 7 dicembre alle 21 accompagnata da Carlos Martin alle percussioni-flicorno, Abel Sanabria al basso e Mario Del Monte alla batteria. Nominata per un Latin Grammy Award nel 2022 per il suo album ‘Ella’, in collaborazione con Daniela Padrón, la violinista venezuelana, Glenda sta lasciando una originale impronta sulla scena afro-latina e soul di Cuba.

Per gli amanti della musica dark folk arrivano gli Ilenses: la band di Gavoi si esibirà sabato 7 dicembre alle 22 alla Cueva Rock di Quartucciu: una delle formazioni piu suggestive della scena dark contemporanea in Sardegna presenterà alcuni brani del nuovo album ‘Jae’. Il progetto di Mauro Medde e Natascia Talloru è una combinazione di strumenti contemporanei e arcaici della Sardegna utilizzati durante il carnevale sardo.

Bolotana festeggia l’Immacolata con Beer & Salighes, un evento imperdibileall’insegna delle migliori birre artigianali, i sapori autentici di montagna e un’atmosfera unica. L’evento sarà accompagnato d aut mix di generi musicali: Mauro Manca, Molly’s Chamber, Dj Massi Mele e Dj Giulius.

Ci spostiamo al nord Sardegna dove la Cooperativa Teatro e/o musica di Ittiri presenta il Concerto per l’Immacolata con musiche di Ximénez, Frescobaldi, Buxtehude, Bacj, Mendelssohn. Il concerto è previsto per le 19.