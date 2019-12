Da venerdì nessuno aveva più notizie di Gesuino Falchi, pensionato di 83 anni, ritrovato morto dentro un pozzo nell’ovile di famiglia. Dopo la scomparsa dell’uomo, come riporta La Nuova Sardegna, erano cominciate le ricerche proprio dalla sua campagna con un imponente schieramento di forze da parte dei vigili del fuoco con le unità cinofile, i carabinieri, i volontari della Protezione civile di Bono e tanti compaesani dell’uomo. Ieri pomeriggio è stato ispezionato il pozzo ed è li che è stato trovato il corpo senza vita di Falchi che potrebbe essere caduto all’interno del pozzo a causa di un malore. Sono stati i sommozzatori del nucleo specialisti di Sassari a effettuare il recupero che non si è rivelato semplice a causa del buio e della posizione poco favorevole del terreno. In serata il corpo di Falchi è stato restituito alla famiglia.

[Foto di archivio]