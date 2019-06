Una corsa lungo i marciapiedi di Edimburgo lo ha reso famoso, ma la sua vera passione sono le corse in sella alle Moto Guzzi. Il 48enne attore scozzese Ewan McGregor ha conquistato la fama mondiale come protagonista di Trainspotting nel 1996 e da allora ha preso parte a decine di film importanti, alternando il ruolo di attore a quello di regista e di cantante, ma da tempo coltiva un’altra grande passione: quella per le Moto Guzzi. La storica casa motociclistica con sede sul lago di Como da tempo lo ha scelto come testimonial e nei giorni scorsi lo ha portato in Sardegna per girare il nuovo spot della Moto Guzzi V85TT.

Per la star del cinema impegnata a guidare per le panoramiche strade del sud Sardegna, la produzione ha messo a disposizione Villa Palas, che fa parte del progetto residenziale Is Molas Resort, una delle quattro differenti tipologie di ville ideate come ‘sculture abitate’, un nuovo progetto disegnato dagli architetti Massimiliano e Doriana Fuksas. Il Rent di Transpotting, protagonista anche della terza stagione di Fargo, aveva già raccontato la sua passione per Moto Guzzi nel road movie ‘Long Way Down’, quando fece tappa a Mandello del Lario visitando per la prima volta la fabbrica e il museo delle moto. Qualche mese dopo era tornato in riva al lago in occasione delle Gmg – Giornate mondiali Moto Guzzi del 2007-, rientrando poi a Londra in sella alla sua Moto Guzzi California Vintage bianca.