Dallo scorso 30 aprile 1.300 bambini sardi non sono assistiti da un pediatra di libera scelta. È quello che succede nel nord Sardegna dove lo scorso 17 aprile, scrive la consigliera M5s Desirè Manca in una nota, “la Assl di Sassari ha rimosso dall’incarico provvisorio tre pediatri invitando i genitori dei bambini seguiti a scegliere un altro pediatra tra quelli con incarico definitivo che non avevano ancora raggiunto il massimale di pazienti“. Ma, continua, “il numero di posti disponibili è risultato insufficiente a garantire l’assistenza a tutti i duemila bambini rimasti senza pediatra, così in 1.300 ancora oggi sono in attesa che si completi la procedura di assunzione dei nuovi pediatri”. L’esponente pentastellata ha presentato una mozione per chiedere la convocazione straordinaria del Consiglio regionale e della commissione Sanità, e che impegna la Giunta a reclutare un numero congruo di pediatri per garantire il diritto di accesso al servizio pubblico di assistenza pediatrica. Intanto, fa sapere sempre Desirè Manca, “i genitori sassaresi hanno avviato una petizione per chiedere all’Ats di consentire ai tre pediatri provvisori di continuare a prestare servizio a Sassari fino alla nomina dei pediatri definitivi”.