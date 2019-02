A partire dal 25 febbraio sarà possibile acquistare l’abbonamento mensile Ctm di marzo con le nuove tariffe agevolate. “Gli studenti appartenenti ad un nucleo famigliare con Isee inferiore a 25.500 euro – spiegano – potranno acquistare l’abbonamento mensile a 4,20 euro, con una agevolazione dell’80%. Gli studenti appartenenti a un nucleo famigliare con Isee superiore a 25.500 euro potranno acquistare l’abbonamento mensile a 8,40 euro”.

Prezzo ribassato anche per i nuclei familiari numerosi. “Le famiglie con Isee superiore a 25.500 euro con almeno tre figli studenti, a partire dal terzo figlio potranno acquistare l’abbonamento mensile Ctm con agevolazione dell’80% (primi due figli agevolazione del 60%, dal terzo figlio agevolazione dell’80%) – spiegano dalla società -. Tutte le ricariche con Isee inferiore a 25.500 euro dovranno essere effettuate al Ctm Point di viale Trieste 151, presentando la card e l’Isee famigliare in corso di validità. Le ricariche con Isee superiore a 25.500 euro potranno essere fatte, senza presentare Isee e ulteriore documentazione rispetto a quanto già presentato all’inizio dell’anno scolastico, in tutti i Ctm Point, anche alle emettitrici automatiche e in le tutte le rivendite abilitate. La validità delle agevolazioni è fino al 31 Agosto 2019”. Dall’azienda trasporti fanno sapere che tramite l’app Busfinder, sempre a partire dal 25 febbraio, si potranno acquistare anche gli abbonamenti mensili con agevolazione del 60%, l’abbonamento mensile integrato con la stessa agevolazione e quella con la riduzione del prezzo dell’80 per cento.

“Solo per questo titolo – sottolineano ancora dalla società – è necessario presentarsi al Ctm Point di viale Trieste 151 con la certificazione Isee(o autocertificazione stato di famiglia e ricevute per le famiglie numerose) per l’attivazione del profilo”.