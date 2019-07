Sarà Sassari a ospitare uno dei Flash mob che venerdì andrà in scena in venti città italiane per protestare contro gli investimenti delle banche nel settore dei combustibili fossili. La scelta del 19 luglio non è casuale perché gli organizzatori del ‘Fridays for future’ scenderanno in piazza lo stesso giorno che verrà trasmessa la terza stagione della serie tv, La casa di carta. L’unica cosa che si sa è che l’appuntamento è alle 10 in piazza Azuni, ma niente di più visto che gli organizzatori hanno deciso che “nessun altro dettaglio verrà rivelato prima di venerdì mattina”.

Per i ragazzi di ‘Fridays for future’ per fermare “la catastrofe climatica incombente, è indispensabile azzerare l’estrazione e l’utilizzo di combustibili fossili. Ormai lo sappiamo da anni, ma se questo non sta avvenendo, gran parte della responsabilità ricade su coloro che ancora oggi sovvenzionano un’industria con un impatto devastante sul nostro ecosistema”. Il messaggio vuol essere diretto quindi alle grandi istituzioni finanziarie perché “smettano immediatamente di investire nel settore dei combustibili fossili e facciano la loro parte nella transizione verso una società sostenibile sia dal punto di vista ambientale che da quello sociale”.