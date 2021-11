Covid, variante Delta Plus in Sardegna: contagiato un 42enne

Arriva anche in Sardegna la variante ‘Delta Plus’ del coronavirus. La mutazione è stata trovata sul tampone di un 42enne nel laboratorio dell’Azienda ospedaliero-universitaria di Cagliari. Come riporta L’Unione Sarda la comunicazione è partita dall’Ats ed è cominciata l’operazione per tracciare i contatti dell’uomo che adesso si trova nella propria abitazione in isolamento.

Bisognerà capire in che modo il 42enne (vaccinato) ha contratto la variante visto che ancora non è cerco se sia stato fuori dalla Sardegna oppure ha contratto il virus nell’Isola. Ipotesi questa che sarebbe più preoccupante visto che in regione non è mai stata rilevata questa variante.