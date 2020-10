Sono 231 i nuovi contagi registrati dall’Unità di crisi regionale nelle ultime 24 ore in Sardegna. Con 2.376 tamponi effettuati, la media è quasi di un positivo ogni dieci persone controllate. Dei 231 nuovi casi registrati, oltretutto, sono due terzi (156) quelli riscontrati effettuando controlli mirati tra i contatti di chi era già risultato positivo ma non va sottovalutato l’altro dato: un terzo di questi nuovi contatti (75) riguarda persone che hanno segnalato di avere sintomi da Covid e il tampone ha confermato il loro effettivo contagio. Nelle ultime ore in Sardegna si sono registrati altri tre decessi di pazienti positivi, ma per ora il conteggio ufficiale della Regione si ferma 192 vittime perché segnala solo un uomo di 85 anni del Sud Sardegna. Oltre lui hanno perso la vita altre due persone, ma non sono ancora state inserite nell’elenco.

Si registra un nuovo ricovero in terapia intensiva (35 in totale) e altri 4 di pazienti positivi che si trovano negli altri reparti (303 in tutto). Sale a 4.584 il numero di persone che si trovano in isolamento domiciliare, ma si registrano buone notizie anche per circa cento persone: 64 guariti e altri 35 che lo sono considerati dal punto di vista clinico. Più di metà dei nuovi contagi registrati arriva dal Nord Sardegna (127 casi) ma si registrano nuovi positivi un po’ dappertutto: 45 nel Cagliaritano, 32 nel Nuorese, 24 nel Sud Sardegna e 3 nell’Oristanese.