Doveva rimanere in isolamento domiciliare perché risultato positivo al coronavirus, ma i carabinieri lo hanno ‘beccato’ a passeggio in città. Un 80enne residente a Carbonia è stato denunciato per aver violato gli obblighi di vigilanza sanitaria. L’anziano il 27 agosto scorso, è stato controllato dai militari dell’Arma mentre passeggiava in via Mazzini a Carbonia.

Dagli accertamenti è subito emerso che l’anziano era positivo al Covid-19 e l’Ats gli aveva ordinato l’isolamento domiciliare. L’80enne ha provato a giustificarsi dicendo di stare bene, ma è stato comunque denunciato.