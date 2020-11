Test rapidi anti-Covid per gli avvocati di Cagliari. L’Ordine del capoluogo, presieduto da Aldo Luchi (nella foto), ha firmato questo pomeriggio la convenzione con il laboratorio analisi Ponti. Il procollo è stato presentato nel corso di una videoconferenza. I test saranno gratuiti e su base volontaria. Verranno eseguiti nella biblioteca Marongiu dell’Ordine. Si comincia mercoledì 2 dicembre. Alla firma hanno partecipato anche il delegato della Cassa forense, Maurizio Scarparo, e Stefano Ponti, uno dei titolari del laboratorio.

L’accordo è stato esteso a tutti i 2.800 avvocati iscritti all’Ordine dei Cagliari, sebbene non esiste alcuna obbligatorietà. Lo stesso vale per i tirocinanti iscritti alla Cassa Forense, che ugualmente possono usufruire del servizio pensato con un obiettivo, diventato lo slogan del progetto: “Lavoriamo in sicurezza“. Per prenotare il test, bisogna chiamare il numero dedicato e appositamente attivato dall’Ordine, che gestirà il calendario degli appuntamenti. “Lo screening – si legge in una nota – verrà effettuato su base volontaria, ma si auspica la massima adesione da parte degli avvocati al fine di limitare il più possibile i rischi di diffusione del contagio negli ambienti lavorativi e di tutelare il diritto alla salute di tutti gli operatori all’interno degli uffici giudiziari cagliaritani”. I costi dello screening saranno interamente coperti dall’Ordine e dalla Cassa forense.