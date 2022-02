Covid: sotto quota mille i casi nell’Isola, ma ancora tre vittime

Calano sotto quota mille i contagi in Sardegna, ma purtroppo anche oggi l’Isola piange altre tre vittime. Nell’ultima rilevazione di oggi sono stati registrati 775 ulteriori casi confermati di positività al covid-19 di cui 619 diagnosticati da antigenico e 156 rilevati con tampone molecolare.

Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, solo 7461 tamponi. Il tasso di positività, cioè il rapporti tra positivi e tamponi eseguiti, resta pressoché stabile al 10,3%.

Come detto, purtroppo, si registrano altri 3 decessi: si tratta di due donne di 77 e 86 anni, residenti nella provincia di Sassari, e un uomo di 95 anni, residente nella Città Metropolitana di Cagliari.

Continua a calare anche il numero di pazienti ricoverati in area medica che oggi si attestano a quota 337, tre in meno rispetto alla precedenti 24 ore. Purtroppo si registra un incremento delle persone ricoverata in Terapia intensiva che passano dai 23 di ieri ai 24 di oggi. Si abbassa, anche , il numero delle persone attualmente in isolamento domiciliare: oggi sono 31293, meno 24 rispetto all’ultima statistica.