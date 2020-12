Sono 96 i nuovi casi di positività al coronavirus in Sardegna. Questo è il dato riportato nell’ultimo aggiornamento elaborato dall’Unità di crisi regionale in cui si contano anche sei nuove vittime, cinque uomini e una donna tra 65 e 83 anni. Dopo diverso tempo il numero dei nuovi positivi scende sotto la quota cento, anche se è necessario rapportare questo dato al numero dei tamponi effettuati che sono stati 1.160 (470.328 in totale) in più rispetto al penultimo aggiornamento. La percentuale dunque tra numero di test e casi positivi impone comunque di mantenere alta la prudenza. Con questi due nuovi dati il numero complessivo dei casi di Covid nell’Isola è di 30.145 positivi mentre i decessi sono 710. Quattro delle sei vittime sono residenti nel Sud Sardegna le altre due in provincia di Oristano e nella Città metropolitana di Cagliari.

Resta invariato il numero dei pazienti ricoverati in terapia intensiva che sono 43, ma aumenta di cinque quello delle persone ricoverate in reparti non intensivi che sono complessivamente 483. Le persone in isolamento domiciliare sono 15.889. Ci sono anche ottantanove nuovi pazienti guariti (12.706 il totale) a cui si aggiungono altri 314 guariti clinicamente. L’incremento maggiore dei casi è stato registrato in provincia di Sassari che ha avuto 44 nuovi positivi per un totale di 10.122. Ventisette nella Città metropolitana di Cagliari (6.743 il totale), quindici in provincia di Nuoro che ha complessivamente 6.013 casi, dieci in più nel Sud Sardegna (4.879) e nessun nuovo caso in provincia di Oristano, ferma a 2.388 casi dall’inizio della pandemia.