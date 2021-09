Contagi in calo in Europa e in Italia, e la Sardegna torna gialla nella mappa dei colori del del Vecchio Continente, elaborata dal Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc). L’Isola è stata promossa da zona rossa a gialla, insieme a Marche e Toscana . Restano invece rosse Basilicata, Calabria e Sicilia. Anche su scala continentale, quindi, l’isola ritorna nell’elenco dei territori a rischio moderato insieme a gran parte delle altre regioni italiane, con la sola Valle d’Aosta indicata in zona verde.

A confermare i dati che volgono in positivo anche il monitoraggio Agenas che confronta i dati del 16 settembre con quelli di ieri evidenziando valori stabili o in calo in tutte le regioni per entrambi gli indici: dopo diverse settimane, il tasso di terapie intensive occupate da pazienti Covid in Sardegna torna al 10 per cento, ovvero il valore limite il cui superamento è uno dei parametri per il passaggio delle regioni in zona gialla.

Intanto prosegue la massiccia campagna di vaccinazione. Oggi è la volta dell’Open day vaccinale dell’Aou di Sassari, aperto a tutte le fasce d’età e, in particolare, ai ragazzi dei 12 anni in su. L’evento era stato organizzato per il 10 settembre ma era stato rinviato di una settimana a causa delle condizioni meteorologiche avverse. Per aderire alla giornata dedicata alle vaccinazione sarà necessaria la prenotazione, che potrà essere effettuata sul portale delle Poste. L’appuntamento è fissato dal pomeriggio alla tarda serata, dalle 16 alle 22, nel centro vaccinale di viale San Pietro.

Domani tocca invece all’open day organizzato a Cagliari, in piazza Garibaldi, mentre domenica sarà la volta di Carbonia, dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 17 nei locali di via Balilla. Domani, invece, si concluderà la tre giorni di vaccinazioni aperta a tutti, senza obbligo prenotazione, organizzata ad Oroseidevo anche attaccare la lavatrice!