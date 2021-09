La Sardegna resta in fascia bianca. La Sicilia gialla, che insieme a Calabria e Provincia autonoma di Bolzano sono le Regioni dove questa settimana si registra l’incidenza di casi di Covid-19 più alta, secondo la bozza del monitoraggio attualmente all’esame della cabina di regia.

Rispettivamente, secondo i dati del monitoraggio settimanale, l’incidenza è pari a 148,7 casi per 100mila abitanti in Sicilia, 92,1 in Calabria e 91,4 nella PA di Bolzano (periodo di riferimento 3-9 settembre 2021). La scorsa settimana anche la Sardegna registrava una incidenza tra le maggiori con Calabria e Sicilia (pari a 117,4), mentre questa settimana la Sardegna scende ad un valore di 73,4.

In calo nell’Isola il dato dei ricoveri nei reparti di terapia intensiva, passato nelle ultime 24 ore dal 14 per cento al 12 per cento (-2, ma sempre sopra la soglia critica del 10%), mentre resta al 14 per cento la percentuale dei pazienti ricoverati in area medica, di un punto sotto la soglia critica fissata al 15. Sono i dati forniti da Agenas riferiti a ieri.

Valutato anche il criterio dei nuovi casi di contagio per 100mila abitanti, un dato che per consentire soprattutto un puntuale tracciamento dei contatti non dovrebbe superare la soglia dei 50 positivi, ma che diventa rilevante per il cambio di colore solo quando anche gli altri due indicatori (posti letto occupati in terapia intensiva e in area medica) varcano contemporaneamente il livello di guardia. La Sardegna è da fine luglio ben al di là del tetto dei 50 casi per 100mila abitanti, sempre tra le regioni con l’incidenza più alta.