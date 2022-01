Covid, Sardegna al limite ma ancora in fascia bianca: si attende il report

Sardegna sempre più vicina al cambio di fascia, ma ancora una volta probabilmente “salva” per pochi punti percentuali. L’ufficialità si avrà solo venerdì con la presentazione del monitoraggio da parte dell’Iss e del ministero della Salute, ma ancora per un’altra settimana dovrebbe restare in zona bianca.

Mentre infatti sono ampiamente superate le soglie dei 50 casi Covid per 100mila abitanti e quella del 10 per cento dell’occupazione dei posti letto in terapia intensiva, ora al 14 per cento, nell’Isola resta sotto il parametro di legge la pressione sui reparti di area medica. Secondo l’ultima rilevazione dell’Agenas, riferita alla giornata di ieri – quella presa in considerazione per il report settimanale della cabina di regia – la percentuale di occupazione dei posti letto da parte di positivi è del 13 per cento (+1%), due punti sotto la soglia critica del 15 per cento.

I numeri dei ricoverati sono in progressivo aumento dal giorno dell’Epifania e proseguendo così, per fine l’ultima settimana di gennaio la Sardegna potrebbe ritrovarsi in giallo. Ma non subito, appunto. Complessivamente nell’Isola, secondo i dati Agenas, sono 216 i pazienti Covid ricoverati in aera non critica su 1.602, mentre le terapie intensive ospitano, invece, 28 pazienti col Covid su 204 posti letto (con la possibilità di attivarne subito altri 16).

Nel dettaglio negli ospedali di Cagliari ci sono 80 ricoverati per Covid all’ospedale Binaghi su 81 posti letto e di questi sono 11 quelli in terapia intensiva con un’occupazione che sale al 100 per cento e addirittura al 150 (15 pazienti su 10 posti letto teorici) in osservazione breve intensiva. La percentuale scende all’86 per cento all’ospedale Santissima Trinità. Qui i posti letto complessivi sono 86 e sono 74 quelli occupati dai pazienti risultati positivi.

In terapia intensiva sono occupati sette posti letto su 8, ma è ancora più critica la situazione in medicina interna (105% con 22 ricoverati su 21 posti letto ufficiali) e pneumologia (100% dei posti letto ossia 20 su 20). A Sassari sono nove i pazienti ricoverati in terapia intensiva dell’Aou, mentre sono 17 quelli ospitati nella sub intensiva. Altri 18 si trovano nel reparto di malattie infettive, mentre nel Marino di Alghero (ora passato all’Aou sassarese) si trovano 44 pazienti Covid nel reparto medico e cinque gestanti in quello di ginecologia.