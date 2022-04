Covid, sale l’incidenza dei casi nell’Isola: doppio dei contagi nel Sud Sardegna

Dopo il miglioramento registrato la settimana scorsa in Sardegna tra il 20 e il 26 aprile si registra una performance in peggioramento per i casi attualmente positivi al Covid-19 per 100.000 abitanti che passano da 1.858 a 1.915 e si evidenzia un aumento dei nuovi casi del 31,3 per cento, rispetto al calo del 22 per cento dell’ultima rilevazione.

È quanto emerge dal monitoraggio della Fondazione Gimbe. L’incidenza sale di più nel Sud Sardegna con 898 per 100mila abitanti (più 47,6 per cento rispetto alla settimana precedente) e nella città metropolitana di Cagliari con 885 per 100mila abitanti (più 38,8 per cento rispetto). In crescita anche nel Nuorese con 770 (più 23,5 per cento) e nel Sassarese con 583 (più 22,6 per cento), mentre è meno accentuato l’incremento (più 8 per cento) nella provincia di Oristano. Continua a non calare, invece, la pressione nei reparti ospedalieri non cristi: resta ancora sopra media nazionale l’occupazione di posti letto in area medica (19,9 per cento) e in terapia intensiva (6,4 per cento) da parte di pazienti Covid.