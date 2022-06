Covid, rallentano i contagi in Sardegna: morto un uomo di 50 anni

Rallenta ancora la curva dei contagi da covid in Sardegna, ma purtroppo si registra ancora una vittima, un uomo di 50 anni residente nella provincia di Oristano. Secondo l’ultimo bollettino diffuso dove nelle ultime 24 ore i nuovi casi accertati sono 761, ben 66 in meno rispetto alla rilevazione precedente, di cui 692 diagnosticati da test antigenico.

Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 3.538 tamponi per un tasso di positività, cioè il rapporto tra nuovi contagiati e tamponi eseguiti, che sale dal 19,2 al 21,5 per cento.

Diminuiscono i pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva che si fermano a quota 5, uno in meno rispetto alla precedente statistica, mentre aumentano di quattro unità i numeri relativi ai ricoveri in area medica che raggiungono quota 94. Prosegue anche il calo dei casi di isolamento domiciliare, in tutto 10.918, ben 235 rispetto alla precedente statistica.