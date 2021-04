Sale di nuovo, di quasi due punti, il tasso di positività in Sardegna: con i 263 nuovi casi di oggi a fronte di 6.599 tamponi la percentuale dei malati si attesta sul 3,9 per cento (contro il 2,1 di ieri). Dall’inizio della pandemia, i contati nell’Isola sono 47.630 , mentre i test eseguiti raggiungono quota 1.042.899. Cinque i decessi segnalati nel bollettino sanitario diffuso come ogni giorno dall’unità di crisi.

Con le cinque nuove vittime, da marzo 2020 il coronavirus ha ucciso in Sardegna 1.250 persone. La buona notizia,. dopo giorni, è la diminuzione dei ricoveri: nei reparti non intensivi ci sono 294 persone, meno tre rispetto a ieri. Stabile invece, a quota 47, il numero dei pazienti in Rianimazione a causa delle complicanze del Covid. Le persone in isolamento domiciliare sono 15.649, 30.378 (+105) i guariti, mentre i clinicamente guariti sono 12.

Sul territorio, dei 47.630 casi di positività complessivamente accertati, 12.121 (+76) sono stati rilevati nella Città Metropolitana di Cagliari, 7.309 (+30) nel Sud Sardegna, 4.081 (+38) a Oristano, 9.375 (+48) a Nuoro, 14.744 (+71) a Sassari.