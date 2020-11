Peggiora il dato sardo delle Terapie intensive: stando al nuovo report di Agenas, l’agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, l’Isola è adesso al 41 per cento, un punto sopra il rilevamento della Fondazione Gimbe che già equivaleva a uno sforamento pesante.

I parametri del ministero della Salute fissano infatti al 30 per cento il limite massimo dell’occupazione dei posti letto in Terapia intensiva con pazienti Covid. Questo per evitare che il rischio di non poter curare le persone affette da altre patologie. La rilevazione di Agenas è aggiornata al 25 novembre. Quel 41 per cento equivale a 11 punti sopra la soglia definita critica.

Cala invece dal 34 al 33 per cento l’andamento dell’occupazione di posti in area medica, ovvero i ricoveri ordinari. In questo caso il limite da non valicare è il 40 per cento. Nel bollettino di oggi, 26 novembre, gli ospedalizzati non in Rianimazione sono 535, tutavia +20 rispetto a ieri. In Terapia intensiva ci sono invece 73 positivi, tre in meno nel giro di ventiquattro ore. Resta da capire in che modo questi dati sui posti letto influiscono nella permanenza della Sardegna nella fascia delle regioni cosiddette gialle.