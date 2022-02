Covid, nuovo picco di decessi nell’Isola: sono 13. I nuovi contagi sono 385

Nuovo picco di decessi in Sardegna. Nell’ultimo aggiornamento della Regione sono 13 in totale le persone che hanno perso la vita: tre donne di 74, 75 e 91 anni e due uomini di 73 e 87 anni, residenti nella Città Metropolitana di Cagliari; due donne di 86 e 98 anni e due uomini di 53 e 81 anni, residenti nella provincia del Sud Sardegna; due uomini di 64 e 83 anni, residenti nella provincia di Sassari; una donna di 82 anni, residente nella provincia di Oristano e 1 uomo di 78 anni, residente nella provincia di Nuoro.

In totale nelle ultime 24 ore si sono registrati 385 ulteriori casi confermati di positività (di cui 328 diagnosticati da test antigenico). Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 2694 tamponi. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 26 ( +2 ), quelli in area medica sono 337 ( stesso numero di ieri ). In isolamento domiciliare 30.932 persone ( – 361 ).