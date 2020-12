In calo il numero dei nuovi positivi in Sardegna a pochi giorni dalle festività natalizie. Nell’ultimo aggiornamento dell’Unità di crisi regionale si sono registrati 184 nuovi contagi (28.867 complessivamente accertati in Sardegna dall’inizio dell’emergenza). Ma salgono le vittime, oggi se ne registrano 12, cinque residenti della provincia di Nuoro, tre della provincia di Sassari, due della Città Metropolitana di Cagliari e due rispettivamente delle province del Sud Sardegna e Oristano.

In totale sono stati eseguiti 454.446 tamponi con un incremento di 2.987 test. Sono invece 526 i pazienti attualmente ricoverati in ospedale in reparti non intensivi (sedici in meno rispetto al dato di ieri), mentre è di 48 (invariato) il numero dei pazienti in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono 15.305. Il dato progressivo dei casi positivi comprende 12.019 (+224) pazienti guariti, più altri 288 guariti clinicamente.

Sul territorio, dei 28.867 casi positivi complessivamente accertati, 6.407 (+28) sono stati rilevati nella Città Metropolitana di Cagliari, 4.605 (+33) nel Sud Sardegna, 2.259 (+23) a Oristano, 5.792 (+48) a Nuoro, 9.804 (+52) a Sassari.