Restano 1.388 i casi di positività al Covid-19 complessivamente accertati in Sardegna dall’inizio dell’emergenza. Nell’ultimo aggiornamento dell’Unità di crisi regionale non si registrano nuovi contagi, ma tra il 22 e il 25 luglio ne sono stati riscontrati nove in tutto: 5 nel Nord Sardegna e 4 nel Nuorese. In totale in Sardegna sono stati eseguiti 103.086 tamponi, il 21 luglio (prima dei nove contagi), il totale era di 99.476, quindi i nove nuovi casi degli ultimi giorni sono emersi a fronte di 3.610 tamponi effettuati

Invariati anche i dati sui pazienti, restano 6 quelli ricoverati in ospedale, sono ancora 13 le persone in isolamento domiciliare e sono 134 le vittime in Sardegna. . Il dato progressivo dei casi positivi comprende 1.232 pazienti guariti, più altri 3 guariti clinicamente. Sul territorio, dei 1.388 casi positivi complessivamente accertati, 884 sono quelli rilevati nel Nord Sardegna, 259 nella Città Metropolitana di Cagliari, 102 nel Sud Sardegna, 82 nel Nuorese e 61 nell’Oristanese.