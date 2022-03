Covid, mille nuovi contagi nell’Isola. Aumentano i ricoveri e 7 persone morte

Sono mille i nuovi casi di coronavirus in Sardegna, in diminuzione rispetto alle ultime ventiquattro ore. Di questi, 846 sono emersi attraverso la verifica dei tamponi antigenici, mentre sono 3.295 quelli processati in totale, di cui fanno parte anche i molecolari.

Aumenta il numero delle persone ricoverate, sia in area medica sia in terapia intensiva: nel primo caso il totale è di 322, ossia un paziente in più rispetto al penultimo aggiornamento, mentre sono 21 complessivamente i posti letto occupati in terapia intensiva, due in più rispetto alle ultime ventiquattro ore. Continua ad aumentare anche il numero di persone in isolamento domiciliare che sono 30.172, ossia 137 in più.

Sono sette, invece, le persone morte: si tratta di una donna di 75 anni e un uomo di 94, entrambi residenti nella Città metropolitana di Cagliari; un uomo di 75, residente nella provincia del Sud Sardegna, una donna di 98 anni e due uomini di 79 e 82, residenti nella provincia di Oristano e un uomo di 80 anni residente nella provincia di Sassari.