La Sardegna si prepara ad accogliere il nuovo Dpcm del Governo che tra le novità prevede la suddivisione dell’Italia secondo aree di rischio. A determinare la collocazione in questa graduatoria saranno alcuni criteri stabiliti dal ministero della Salute che inserirà le diverse regioni in aree più o meno rischiose: a fronte di questa determinazione verranno poi applicate le direttive del dpcm che prevede lockdown mirati per evitare il dilagare dei contagi. I fattori di calcolo sono l’indice di contagio Rt e il numero dei posti letto rispetto alla reale disponibilità. La Sardegna, stando agli ultimi dati, potrebbe essere inserita tra le aree di rischio più moderata: infatti, secondo l’ultimo monitoraggio dell’Istituto superiore della sanità, l’Rt isolano è a 1.12, il secondo più basso d’Italia dopo la Basilicata (1.04).

Per quanto riguarda i posti letto, l’Isola, nonostante le numerose criticità e le situazioni difficili in diversi ospedali, è ancora nei ranghi perché i ricoverati sono 382 e i posti letto che possono essere attivati sono circa 580. Oggi dovrebbe arrivare un nuovo monitoraggio che stabilirà con esattezza la collocazione della Sardegna nella mappa del Covid in Italia. Se fosse confermato il rischio moderato, le restrizioni in Sardegna sarebbero quelle previste in tutta la Penisola: coprifuoco, didattica a distanza al 100 per cento, centri commerciali chiusi nel fine settimana, riduzione della capienza dei mezzi pubblici al 50 per cento e lo stop a mostre e musei.