Covid, in Sardegna secondo giorno senza vittime: 344 nuovi casi

Secondo giorno senza vittime e con casi di covid ancora in calo in Sardegna. Secondo l’ultimo bollettino diffuso nelle ultime 24 ore nell’Isola sono stati registrati 344 nuovi contagi, ben 93 in meno rispetto all’ultima rilevazione, di cui 270 diagnosticati da antigenico.

Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 1.535 tamponi per un tasso di positività, cioè il rapporto tra nuovi casi e tamponi processati, che, a fronte del minor numero di tamponi eseguito, balza al 22,4% dall’11,4%.

Continuano ad abbassarsi anche i numeri relativi ai ricoveri. Secondo l’ultima statistica in terapia intensiva ci sono 9 persone, due in meno rispetto alla precedente rilevazione, mentre sono ricoverate in area medica 156 persone, 11 in meno rispetto alla statistica precedente. Calano anche di 503 unità le persone che attualmente si trovano in isolamento domiciliare che oggi sono 15.670.