Bollettino senza decessi in Sardegna. Nell’aggiornamento quotidiano curato come sempre dall’Unità di crisi sono segnalati 40 nuovi contagi e nessun morto. In totale, dall’inizio della pandemia a febbraio 2020, i casi di Covid-19 accertati nell’Isola sono 56.735. I tamponi eseguiti arrivano a quota 1.311.051 tamponi, con un incremento giornaliero di 2.079 test, ciò che porta il tasso di positività all’1,92 per cento.

Col nuovo aggiornamento di oggi le vittime in Sardegna rimangono a quota 1.465. Sono invece 130 (-1) le persone attualmente ricoverate in ospedale in area medica, mentre resta invariato (14) il numero dei pazienti in Terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono 12.480 e i guariti sono complessivamente 42.646 (+76).

Sul territorio, dei 56.735 casi positivi complessivamente accertati, 14.846 (+9) sono stati rilevati nella Città Metropolitana di Cagliari, 8.652 (+4) nel Sud Sardegna, 5.159 (+2) a Oristano, 10.867 (+5) a Nuoro, 17.197 (+20) a Sassari.