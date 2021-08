Sono 210 i nuovi casi di positività al Covid accertati in Sardegna nelle ultime 24 ore sulla base di 2.780 persone testate. Il tasso di positività scende dall’11,9 al 7,5 per cento. Si registra anche un decesso: una donna di 90 anni residente nel sud Sardegna.

I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 19, lo stesso numero registrato ieri. Salgono invece quelli in area medica, in tutto 80 (+3). Infine, in isolamento domiciliare ci sono complessivamente 5.301 persone (+106).