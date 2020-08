Anche oggi – 28 agosto – nessuna regione italiana fa registrare zero nuovi casi di Covid-19 nelle ultime 24 ore. In testa per positivi trovati c’è la Lombardia, con 316 contagi. Seguono Campania con 183, Lazio a quota 166, Emilia Romagna a 164, il Veneto a 135. Il Piemonte fa registrare 91 nuovi malati, la Toscana 82. Poi c’è la Sardegna con 55, la Sicilia è subito dietro a 54. Chiude la classifica odierna dei nuovi positivi il Molise con un solo caso.

Intanto in Campania c’è la cifra record di positivi rientrati dalle ferie in Sardegna: sui 183 nuovi infeti odierni, 81 hanno trascorso le ferie nell’Isola (45 erano invece in viaggio in Paesi esteri).