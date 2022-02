Covid in calo nell’Isola ma sei morti in un giorno

Leggera flessione del contagio da Coronavirus in Sardegna. Dopo la giornata di ieri che aveva fatto registrare 1.355 casi positivi, nelle ultime ventiquattro ore le persone contagiate sono state 976 su un totale di 9.444 tamponi effettuati tra antigenici e molecolari.

I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 26 ( due in meno rispetto a ieri), quelli ricoverati in area medica sono 369 ( -2 ). In isolamento domiciliare attualmente risultano 35.776 persone, tre in più rispetto a ieri ( + 3).

Si registrano sei decessi: una donna di 92 anni, residente nella provincia del Sud Sardegna, 2 donne di 86 e una di 93 anni e 2 uomini di 85 e 89 anni, tutti residenti nella provincia di Sassari.