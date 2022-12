Covid, il bollettino: aumentano i nuovi casi in Sardegna. Tre decessi

Il nuovo bollettino sul Covid in Sardegna registra un dato tra tutti: l’aumento dei nuovi casi, ben 839 (più 511), di cui 765 diagnosticati con test antigenico. Nelle ultime 24 ore ci sono stati anche altri 3 decessi: una donna di 64 anni e due uomini di 78 e 85, tutti residenti nella provincia del sud Sardegna.

Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 4.121 tamponi. La buona notizia è che il tasso di positività scende dal 32,8 al 20,3 per cento. Invariato, invece, il numero di pazienti ricoverati in terapia intensiva, in tutto 5, mentre sono 91 (più 1) quelli in area medica. In aumento i casi di isolamento domiciliare, complessivamente 6.318 (più 72).