Sospetto focolaio di variante indiana a bordo di una petroliera attraccata di fronte a Sarroch, destinazione la raffineria Saras, sulla costa sud occidentale della Sardegna. Dell’equipaggio originario dell’India fanno parte 23 persone e su 21 tamponi analizzati dal laboratorio del Policlinico di Cagliari, 13 hanno dato esito di positività al Covid-19.

Di questi, 11 sono asintomatici e 2 con sintomi (un paziente li presenta lievi, l’altro ha necessità di ricovero). Ora si attende l’esito del sequenziamento per stabilire la natura della variante che, secondo quanto apprende l’Ansa, è presumibilmente indiana. Il mercantile, secondo quanto anticipato dal quotidiano L’Unione Sarda, è arrivato ieri mattina per attraccare al pontile della Saras a Sarroch per operazioni di scarico e carico di greggio.

Ma prima di attraccare, alla centrale operativa è arrivata subito la comunicazione della presenza a bordo di varie persone con sintomi Covid. Da lì è scattata la procedura prevista in queste circostanze: la nave è rimasta in rada e a bordo sono saliti i medicici dell’Usmaf (Ufficio di sanità marittima, aerea e di frontiera) e dell’Ats per testare l’equipaggio. Ora, apprende l’Ansa da fonti dell’assessorato della Sanità, “tutto è sotto controllo e preso in carico, si valuta il da farsi”. (foto d’archivio)