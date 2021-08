A Goni, paese del Sud Sardegna da poco più di 460 abitanti, su 124 tamponi sono risultati positivi in 46. Un numero altissimo, pari a circa il 10 per cento della popolazione. Per questo la sindaca Emanuela Guggeri ha imposto il lockdown notturno e l’obbligo della mascherina anche all’aperto.

L’ordinanza firmata dalla prima cittadina è stata rilanciata su Facebook. la Guggeri ha postato anche una vera e propria lettera aperta nella quale parla di una “situazione sanitaria causata dal Sars-Cov2 abbastanza allarmante“. A Goni il coprifuoco scatta dalle 24 alle 5. Si può uscire di casa solo per ragioni di lavoro e salute o comunque per motivi urgenti. Vietato anche l‘uso di sale interne per far e ristoranti, la cui attività si può svolgere solo all’aperto. Chi non ha questa possibilità, è scritto nell’ordinanza, può solo fare l’asporto. Nei negozi le presenze vanno contingentate: è consentito l‘ingresso di una persona per volta. Ovviamente feste ed eventi pubblici sono sospesi.

[Foto da ‘La Mia Sardegna]