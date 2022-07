Covid, diminuiscono i casi: ancora tre decessi in Sardegna

Tornano ad abbassarsi i numeri relativi alla diffusione del covid in Sardegna dove si registrano nelle ultime 24 ore 1.290 ulteriori casi positivi, ben 723 in meno rispetto alla precedente statistica, di cui 1.201 diagnosticati da test antigenico. Ma purtroppo si registrano tre decessi.

Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 5.828 tamponi per un tasso di positività, cioè il rapporto tra nuovi postivi e tamponi processati, che raggiunge il 22,1%.

Aumentano di due unità i pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva che raggiungono quota 16. Diminuiscono di undici unità invece le persone attualmente in area medica che raggiungono quota 174.

In calo anche le persone in isolamento domiciliare che sono 36.375, ben 903 in meno rispetto alla precedente rilevazione. Come detto si registrano tre decessi. Si tratta di due donne di 80 e 88 anni, residenti in provincia di Sassari e un uomo di 75 anni della provincia di Nuoro.