La Sardegna conferma i numeri da zona bianca, che diventerà effettiva da lunedì 31 maggio insieme a Friuli Venezia Giulia e Molise. Nell’ultimo aggiornamento dell’Unità di crisi regionale sono stati rilevati 22 nuovi casi di positività al Covid-19, a fronte di un incremento complessivo di 2.276 tamponi rispetto al dato precedente e un tasso di positività dello 0,96%. Si registra un nuovo decesso (che porta a 1.460 il totale), mentre prosegue il calo della pressione negli ospedali: sono 145 (-5) le persone positive ricoverate nei vari reparti, mentre sono 14 (-2) i pazienti che si trovano in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono 12.644 e i nuovi guariti sono 81. Per quanto riguarda la distribuzione territoriale dei nuovi casi: 7 sono nel Sud Sardegna, 6 sono nel Cagliaritano, 5 nel Nuorese, 2 nell’Oristanese e altrettanti nel Nord Sardegna.