Sono 57.085 i casi di positività al Covid-19 complessivamente accertati in Sardegna dall’inizio dell’emergenza. Nell’ultimo aggiornamento dell’Unità di crisi regionale sono stati rilevati 24 nuovi contagi (ieri 22) e un decesso (1.485 in tutto). In 24 ore sono stati eseguiti 1.737 test.

Il tasso di positività sale all’1,3 per cento. Gli ospedali continuano a svuotarsi. Sono infatti 70 (-3) i pazienti le persone ricoverati in area medica, mentre resta invariato il numero (6) di quelli in terapia intensiva, dove non si sono verificati nuovi ingressi. Le persone in isolamento domiciliare sono 11.688, i guariti 43.836 (+126). Sul territorio, dei 57.085 casi positivi complessivamente accertati, 14.939 (+4) sono stati rilevati nella Città Metropolitana di Cagliari, 8.675 (+1) nel Sud Sardegna, 5.163 a Oristano, 10.958 (+3) a Nuoro, 17.336 (+16) a Sassari. Dai dati trasmessi dalla Regione rimangono esclusi i numeri del focolaio presente a Trinità d’Agultu.