Covid, crescono i ricoveri e i pazienti in Rianimazione: in Sardegna balzo dell’10%

Indicano preoccupanti segni più i dati sui ricoveri di pazienti Covid negli ospedali italiani. Secondo i dati Agenas, appena diffusi, a livello nazionale il tasso di occupazione di posti letto sale al 19 per cento e, in 24 ore, cresce in 17 regioni. Le situazioni più critiche, e ampiamente sopra la soglia del 15 per cento, sono: Valle d’Aosta (45%, con un balzo del +9%), Calabria (31%) e Liguria (30%).

La Sardegna è tra le regioni in cui il dato sta crescendo: Abruzzo (al +15%), Campania (18%), Emilia Romagna (17%), Friuli (24%), Lazio (17%), Lombardia (21%), Pa di Bolzano (17%), Piemonte (23%), Puglia (11%), Sardegna (11%), Sicilia (24%), Toscana (15%), Umbria (24%), Veneto (20%).

I posti letto in terapia intensiva occupati da pazienti con Covid-19 salgono al 15 per cento a livello nazionale e, nelle ultime 24 ore, crescono in 9 regioni: Friuli Venezia Giulia (al 17%), Lazio (17%), Marche (21%), Molise (5%), Provincia Autonoma di Bolzano (18%), Piemonte (18%), Puglia (7%), Sardegna (9%), Umbria (12%). Restano ferme, ma ampiamente oltre la soglia del 10%, in Abruzzo (al 12%), Calabria (15%), Emilia Romagna (15%), Provincia Autonoma di Trento (24%), Sicilia (13%), Toscana (15%), Veneto (19%).