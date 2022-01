Covid: contagi sotto quota mille, due ricoveri e due morti

Per la prima volta in questa settimana il conteggio quotidiano dei nuovi casi scoperti in Sardegna scende sotto quota mille. dall’ultimo aggiornamento emergono 918 nuovi contagi, dall’esame su 2.811 persone. Buone notizie anche sul fronte della pressione ospedaliera perché si registrano solo due nuovi ingressi nella cosiddetta “area medica”, col totale che sale a 369, mentre restano invariati i posti letto occupati nelle varie terapie intensive dell’Isola (34). Con 574 persone coinvolte in più, sono adesso 23.006 le persone costrette all’isolamento domiciliare. Si registrano anche altri due decessi: un 70enne del Sud Sardegna e un 87enne del Cagliaritano.