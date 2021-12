Covid, contagi in salita: sono 294, nessuna vittima. Isola zona gialla europea, Italia in rosso

Nuovo balzo dei contagi da Covid nell’Isola. Nell’ultimo aggiornamento se ne registrano 294, sulla base di 3.673 persone testate e in totale, fra molecolari e antigenici, 10.264 tamponi processati. Fortunatamente non si registrano decessi.

I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 7 ( 1 in meno di ieri). Quelli in area medica sono 118 ( 9 in più di ieri). Mentre 3.506 sono i casi di isolamento domiciliare ( 162 in più di ieri).

Dati che preoccupano per la curva in salita, ma la Sardegna, insieme a Molise e Puglia, è l’unica zona gialla europea. Veneto, Friuli Venezia Giulia e Provincia di Bolzano sono in rosso scuro, il resto della Penisola in rosso. È l’istantanea aggiornata dei contagi Covid secondo la mappa del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc).

Il rosso scuro, che indica un’incidenza dei nuovi casi in forte aumento, copre ancora buona parte della Penisola iberica, Francia, Germania, Benelux, Grecia e tutta l’Europa centro-orientale con l’eccezione della Romania, dove ci sono le uniche regioni ‘verdi’ in Europa, e della Bulgaria, in rosso.