Covid, contagi e ricoveri in calo: 1.079 nuovi casi e una vittima

Calano i numeri relativi alla diffusione del coronavirus in Sardegna ma si registra ancora una vittima. Secondo l’ultimo bollettino nell’Isola si registrano 1.079 casi confermati di positività al covid-19, ben 110 in meno rispetto all’ultima rilevazione, di cui 935 diagnosticati da antigenico.

Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 6.357 tamponi per un tasso di positività, cioè il rapporto tra tamponi processati e nuovi casi, del 16,9% rispetto al 18% dell’ultima statistica.

In calo i pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva, 8 in tutto, due in meno rispetto alla rilevazione precedente. Si abbassano anche i numeri delle persone attualmente ricoverate in aria medica che oggi si fermano a quota 198, 15 in meno rispetto alla precedente statistica.

Diminuiscono anche le persone attualmente in isolamento domiciliare che oggi sono 21. 948, 580 in meno rispetto a ieri. Come anticipato si registrata purtroppo ancora una vittima. Si tratta di una donna di 78 anni della provincia di Oristano.