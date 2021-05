Ci sono 67 nuovi casi di coronavirus in Sardegna come riporta il consueto bollettino emanato dall’Unità di crisi regionale. Con i 67 delle ultime ventiquattro ore, salgono a 56.099 i contagi dall’inizio della pandemia. Sono stati effettuati ulteriori 3.125 tamponi che rapportati col numero di positivi danno un tasso di positività al 2,1 per cento, mentre il totale dei test effettuati nell’Isola è di 1.242.603. Ci sono tre nuovi decessi (1.433 in tutto), mentre diminuisce il numero delle persone ricoverate sia in terapia intensiva sia nei reparti non intensivi: nel primo caso sono 38 in totale, uno in meno rispetto al penultimo aggiornamento, mentre sono 218 le persone ricoverate in reparti non intensivi, quattro in meno rispetto al penultimo dato.

Le persone in isolamento domiciliare sono 14.203 e ci sono 155 guariti in più (40.197 totali) ai quali si aggiungono altre dieci persone guarite clinicamente. Per quanto riguarda la suddivisione nel territorio, l’incremento maggiore si è registrato nella provincia del Sud Sardegna dove i nuovi positivi sono 26 per un totale di 8.527. Sono 18 le persone colpite dal coronavirus nel Oristano (5.082 totali), quindi in quella di Sassari (17.042 complessivi) otto nella Città metropolitana di Cagliari (14.646 totali). Nessun nuovo contagio in provincia di Nuoro. I casi registrati come ‘fuori regione’ sono 15, diagnosticati fra i marinai dell’equipaggio di una nave e già conteggiati nei giorni scorsi.