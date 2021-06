Ci sono 33 nuovi casi di coronavirus in Sardegna. Questo il dato riportato nel consueto bollettino emanato dall’Unità di crisi regionale in cui si riferisce anche di tre nuovi decessi (1.468 in tutto). Il totale dei casi dall’inizio della pandemia è di 57.768 mentre, il rapporto tra nuovi contagi e numero dei tamponi delle ultime ventiquattro ore (1.208) fissa il tasso di positività al 2,7 per cento. I test complessivi dall’inizio della pandemia sono 1.312.259. Diminuisce il numero delle persone ricoverate in ospedale nei reparti non intensivi che sono in totale 127, tre in meno rispetto al penultimo aggiornamento. Resta invariato, invece, quello dei ricoverati in terapia intensiva che sono 14. Ci sono altre cento persone guarite (42.746 complessivamente), mentre le persone in isolamento domiciliare sono 12.413.

Per quanto riguarda la suddivisione sul territorio, l’incremento maggiore è stato registrato in provincia di Nuoro che ha avuto 20 nuovi casi (10.887 totali), seguita dalla Città metropolitana di Cagliari che con 10 nuovi contagi porta il totale a 14.856. Due casi nella provincia del Sud Sardegna (8.654) e uno in quella di Sassari (17.198) mentre nessun nuovo caso è stato registrato in provincia di Oristano che rimane a quota 10.887 contagi dall’inizio della pandemia.